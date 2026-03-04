POLITICA Capitani Reggenti: ecco i favoriti per il Semestre Aprile-Ottobre 2026 Designato come oratore ufficiale Alain Berset, Segretario generale del Consiglio d’Europa

Partiamo dalle certezze: a salire sullo scranno più alto della Repubblica per il semestre 1° aprile - 1° ottobre 2026, saranno un consigliere del Pdcs e uno di Libera. I nomi più accreditati sono quelli di Alice Mina per la Democrazia Cristiana e Vladimiro Selva per Libera. La Direzione di Via delle Scalette dovrebbe ufficializzare il proprio candidato la prossima settimana, così come Libera, che ha in programma di riunire i propri organismi lunedì 9. L'elezione della coppia reggenziale in Consiglio Grande e Generale è fissata, come da legge, nella seconda metà di marzo, con molta probabilità lunedì 16.

Tornando ai favoriti, dati ormai per certi, per entrambi si tratterà della prima esperienza come Capitani Reggenti. Alice Mina, che proprio ad aprile compirà 39 anni, ricopre attualmente il ruolo di presidente del partito ed è parlamentare dal 2019. Vladimiro Selva è entrato la prima volta in parlamento nel 2012. E' alla sua terza legislatura, la seconda tra le fila di Libera.

In occasione della cerimonia d'investitura, è stato designato come oratore ufficiale Alain Berset, Segretario Generale del Consiglio d’Europa e già presidente della Confederazione Svizzera. La sua presenza consolida ulteriormente il legame con le principali istituzioni europee, proprio in un momento cruciale per il percorso di integrazione di San Marino nell'Unione Europea. Dopo l'intervento di Maros Sefcovic lo scorso ottobre, la partecipazione di Berset il 1° aprile segnerà quindi una continuazione del dialogo istituzionale tra San Marino e l'Europa.

