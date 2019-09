Capitani Reggenti in visita a Tiss'You Care Clinic

La Reggenza si è recata in visita questa mattina alla Clinica Tiss'You Care. Accompagnati dal Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani e dal Segretario Anis, William Vagnini, Sua Eccellenza Nicola Selva e Sua Eccellenza Michele Muratori hanno visitato i vari ambulatori presenti nella struttura, confrontandosi con gli specialisti di quello che è considerato il primo centro di riferimento per le metodiche di Medicina Rigenerativa. Un'eccellenza – si è detto - per offrire ai pazienti una gamma di servizi e prestazioni chirurgiche e ambulatoriali sempre all’altezza delle loro aspettative.