SEMESTRE Capitani Reggenti: Rete designa Paolo Rondelli per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2022

Capitani Reggenti: Rete designa Paolo Rondelli per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2022.

Rete ha designato, dopo la riunione del proprio Consiglio Direttivo, il Consigliere Paolo Rondelli come Capitano Reggente per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2022. Il Movimento rivolge a Rondelli i migliori auspici di buon lavoro, in vista di un semestre Reggenziale tutt’altro che semplice a causa soprattutto della crisi internazionale in corso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: