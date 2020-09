Capitani Reggenti, ufficializzati i nomi: saranno Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini

Dopo il Pdcs anche Domani Motus Liberi scioglie le riserve. Il partito si è riunito ieri sera e gli organi dirigenziali hanno indicato all'unanimità Mirko Dolcini come Capitano Reggente per il semestre 1°Ottobre 2020/ 1° Aprile 2021. Il Pdcs ha invece designato per acclamazione Alessandro Cardelli. Entrambi i consiglieri saliranno per la prima volta alla Suprema Magistratura. Venerdì l'elezione.





