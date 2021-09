REGGENZA Capitani Reggenti, ufficializzati i nomi: saranno Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini Sono Francesco Mussoni (Pdcs) che ricopre l'incarico per la seconda volta e Giacomo Simoncini (Npr)

Capitani Reggenti, ufficializzati i nomi: saranno Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini.

Pdcs ed Npr hanno indicato i nomi designati alla Suprema Magistratura per il semestre 1° ottobre 2021-1° aprile 2022. La Democrazia Cristiana ha scelto Francesco Mussoni: 50 anni, avvocato, attuale capogruppo consiliare del Pdcs, per due volte Segretario di Stato nella sua lunga esperienza politica. E' già stato Capitano Reggente nel semestre 1º ottobre 2009 – 1º aprile 2010. Noi Per la Repubblica ha invece indicato Giacomo Simoncini, 26 anni, iscritto al Partito Socialista, consigliere alla prima legislatura, laureato in farmacia ed abilitato all'insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore.

