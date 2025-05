Capodelegazione Giovagnoli alla Commissione APCE Affari Sociali

Intervista a Gerardo Giovagnoli

“Il tema della deportazione dei bambini durante il conflitto avviato dalla Russia è stato al centro dei lavori di tutta la giornata di ieri – spiega Giovagnoli - attraverso una conferenza a livello europeo che ha comunicato, ha analizzato i numeri che sono impressionanti: decine di migliaia di bambini sono stati sostanzialmente deportati in Russia. Si sono analizzati chiaramente tutte le possibili soluzioni; intanto, il fatto di farli ritornare a casa propria e di superare il trauma subito. Questo avviene in Finlandia, scelta come luogo per fare questa conferenza essendo il Paese che ha i confini più estesi con la Russia”.

Oggi, nuova tornata, con l'analisi del report sulla transizione ecologica, negli effetti dal punto di vista sociale: “Una delle problematiche segnalate è che c'è una propaganda negativa rispetto al fatto che l'energia rinnovabile e la transizione ecologica determinino dei problemi a livello delle classi più disagiate. Questo deve essere chiaramente analizzato e combattuto, questa non è la realtà, bisogna fare in modo quantomeno che non sia la realtà. E' stato tra l'altro accettato un mio emendamento che pone al centro dell'attenzione l'Intelligenza Artificiale, sia come problematica visto i consumi che ha, sia come soluzione perché può essere utilmente utilizzata al fine di proporre soluzioni innovative e funzionali dal punto di vista delle energie rinnovabili, delle tecnologie e anche delle modalità per implementarle”.

Nel video, il collegamento con Gerardo Giovagnoli, Capodelegazione APCE