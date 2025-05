Capodelegazione Giovagnoli alla Commissione APCE Affari Sociali 15 e 16 maggio, i lavori della Commissione APCE Affari Sociali, Sanità e Sviluppo sostenibile dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Il Capodelegazione Giovagnoli entra nel vivo dei lavori, preceduti da un focus sui bambini ucraini deportati

“Il tema della deportazione dei bambini durante il conflitto avviato dalla Russia è stato al centro dei lavori di tutta la giornata di ieri – spiega Giovagnoli - attraverso una conferenza a livello europeo che ha comunicato, ha analizzato i numeri che sono impressionanti: decine di migliaia di bambini sono stati sostanzialmente deportati in Russia. Si sono analizzati chiaramente tutte le possibili soluzioni; intanto, il fatto di farli ritornare a casa propria e di superare il trauma subito. Questo avviene in Finlandia, scelta come luogo per fare questa conferenza essendo il Paese che ha i confini più estesi con la Russia”.

Oggi, nuova tornata, con l'analisi del report sulla transizione ecologica, negli effetti dal punto di vista sociale: “Una delle problematiche segnalate è che c'è una propaganda negativa rispetto al fatto che l'energia rinnovabile e la transizione ecologica determinino dei problemi a livello delle classi più disagiate. Questo deve essere chiaramente analizzato e combattuto, questa non è la realtà, bisogna fare in modo quantomeno che non sia la realtà. E' stato tra l'altro accettato un mio emendamento che pone al centro dell'attenzione l'Intelligenza Artificiale, sia come problematica visto i consumi che ha, sia come soluzione perché può essere utilmente utilizzata al fine di proporre soluzioni innovative e funzionali dal punto di vista delle energie rinnovabili, delle tecnologie e anche delle modalità per implementarle”.

Nel video, il collegamento con Gerardo Giovagnoli, Capodelegazione APCE

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: