Caramanna (Fratelli d'Italia): "Turismo in crescita in Emilia Romagna e a San Marino"

A Palazzo Wedekind, proprio accanto alla sede del governo a Palazzo Chigi, Forza Italia organizza gli Stati generali del turismo, un momento di confronto coi responsabili del settore, ma senza ministra del Turismo Daniela Santanchè. E' l'occasione per parlare di uno dei settori strategici dell'Italia, in piena stagione estiva, e per noi è stata l'occasione di parlare non solo dell'Emilia Romagna ma anche della Repubblica di San Marino, in particolare col responsabile del settore turismo di Fratelli d'Italia.

Nel video le interviste a Gianluca Caramanna, deputato Fratelli d'Italia, e a Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia