Carlo e Camilla a Roma in attesa di visitare Ravenna Prima l'incontro con Mattarella, poi omaggio all'Altare della Patria e tappa al Colosseo. Domani la coppia reale celebrerà i 20 anni di matrimonio.

Una visita dall'alto valore simbolico: il sigillo di un'amicizia già tradizionalmente solida ma che vive un momento di particolare sintonia. La passione di re Carlo III per l'Italia è cosa nota e non stupisce che alla vigilia non vedesse l'ora di partire. Affermazione che ha suscitato simpatia, rendendolo ancor più vicino alle persone comuni. Del resto la sua vita è stata da sempre una battaglia tra doveri ed emozioni poco regali ma molto umane. Affabile e sorridente appare in ottima forma, nonostante solo dieci giorni fa fosse ricoverato in ospedale per gli effetti collaterali del suo trattamento contro il cancro. Carlo e Camilla entrano nel cortile d'onore del palazzo del Quirinale scortati da 32 corazzieri a cavallo con l'uniforme di gran gala. Ad attenderli il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la figlia Laura. Schierati di lato i picchetti delle diverse armi per gli onori militari. Nella terrazza del Quirinale, cosiddetta delle Statue, assistono al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, e delle Red arrows, Pattuglia della Royal air force. La splendida giornata di sole rende lo spettacolo ancor più unico. A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e il colloquio con Mattarella. Come da programma i sovrani sono poi giunti all'Altare della Patria per rendere omaggio al monumento dedicato al milite ignoto, ricevuti dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Poi tappa al sito archeologico del Colosseo con il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Domani è previsto l'incontro con la premier Meloni poi re Carlo si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Le vacanze romane della coppia reale coincidono con l'anniversario di matrimonio, celebrato il 9 Aprile di 20 anni fa. Lieto fine di una storia d'amore lunga e travagliata, osteggiata fin dal suo nascere da Buckingham Palace e criticata dai sudditi. Ma il tempo degli scandali è finito e Camilla, discreta e paziente, ha saputo conquistare il cuore degli inglesi. Giovedì saranno a Ravenna, una delle poche città italiane che il sovrano inglese non ha mai visitato, visto che di viaggi in Italia ne ha compiuti ben 17. Questo è il 18/mo e il primo dall'incoronazione.

