Caro bollette: il Congresso di Stato preme sulla sospensione degli aumenti fino al 31 marzo

“Portare avanti un'azione politica rinnovata”, è l'obiettivo rilanciato dalla maggioranza e che il Governo fa proprio. Il Segretario di Stato, Lonfernini si riallaccia alla riunione allargata della settimana scorsa per tornare a fissare, quali priorità, le emergenze ancora in corso, specie quelle di natura energetica, insieme alla necessaria pianificazione degli interventi: in risposta ai sindacati, conferma l'espressa richiesta sua e di Aass all'Autorità per l'energia di sospendere fino al 31 marzo gli aumenti tariffari. “L'azienda non ha bisogno di fare utili, - dice - ma di mantenere un equilibrio”. Parola d'ordine: tempestività. Pronti, quindi, ad intervenire in parallelo, sulla base dell'andamento di mercato, con decreti e atti amministrativi. L'invito alle parti sociali è tuttavia ad utilizzare i confronti come un'opportunità e non soltanto come momenti da cui fare nascere polemiche.

Un richiamo anche all'Europa e 'l'importante messaggio' arrivato con la visita del vice presidente della Commissione Europea, Sefcovic il quale "ha aperto una linea di credito importante al Paese – ricorda Lonfernini - per l'impulso impresso alla conclusione del negoziato per l'accordo di associazione con l'Unione, riconoscendo appieno gli sforzi fatti negli anni nell'adeguamento normativo”. Stoccata infine alle opposizioni: “All'ironia politica degli altri, rispondiamo con un sorriso ed azioni concrete". Lo conferma – fa sapere - l'esito positivo degli incontri avuti in mattinata con gli esperti di Fitch a cui sono stati sottoposti “i dati della disoccupazione in territorio ferma al 3%, la più bassa degli ultimi 15 anni”. Guarda alle opere pubbliche principali nel 2023, il Segretario Canti, tra ristrutturazioni e nuovi progetti. Proseguono anche gli interventi sulla viabilità e messa in sicurezza della Superstrada.

Al via a breve le gare di appalto, come per l'immobile Ex Forcellini di Valdragone destinato a polo della sicurezza con il trasferimento in pianta stabile di Gendarmeria e Protezione civile. Richiesta inoltre al Direttore facente funzione dell'Azienda Lavori Pubblici, Selva una relazione sugli immobili da efficientare. Occhi puntati infine sull'adeguamento sismico delle strutture pubbliche.

Nel video le interviste ai segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Stefano Canti