Caro bollette, Rf critica il Governo: "Decreto avvilente e incapace di sostenere i cittadini"

Il caro bollette torna nel dibattito politico con Repubblica Futura che critica il Governo per il decreto per mitigare l'impatto degli aumenti. Per Rf si tratta di una norma "debole e incapace di sostenere concretamente i cittadini" più esposti. Pochissimi i beneficiari, sostiene il partito: sono disoccupati, indigenti e operatori economici con forti riduzioni del fatturato o aumenti dei costi. Minime, prosegue, anche le misure di sostegno. Quella secondo cui "non ci sono i soldi - attacca Rf - è una scusa vecchia e inadeguata". Per la forza politica sembra che l'esecutivo spinga le famiglie verso il risparmio energetico.

Leggi il comunicato integrale