Caro bollette, Rf: "Nessuno sconto per chi supera la soglia dei 200Kw"

Prosegue il dibattito sul caro bollette. Repubblica Futura interviene sostenendo che il decreto 27 con gli sconti per privati e aziende sarà "inapplicabile". Il partito, poi, ricorda che sarà previsto uno sconto di 3 centesimi della tariffa per chi, in casa, consuma massimo 200Kw al mese e "nessuno sconto", prosegue, per chi va oltre questa soglia. La forza politica suggerisce, piuttosto, di usare forme di aiuto come l'uso della Smac per accreditare somme all'utente in base ai consumi pagati e, in parallelo, torna sul bilancio AASS. "Non vorremmo - scrive Rf - che si scopra una voragine" a carico di tutti i cittadini. In merito all'approvazione della legge sull'informazione, invece, Rf riconosce al segretario Lonfernini determinazione nell'essere andato avanti "nonostante - scrive - il clima difficile di condizionamenti interni ed esterni" all'aula consiliare.

