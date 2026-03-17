Caro carburanti: il Governo aumenta la scontistica SMAC di 5 centesimi

Da giorni, uno dei temi più stringenti, nel solco della difficile situazione internazionale dettata dalla crisi in Medio Oriente. Il Governo sammarinese interviene, tramite decreto legge, per mitigare i rincari del prezzo del carburante sfruttando il sistema SMAC. Previsto l'aumento della scontistica di 5 centesimi. "Un intervento temporaneo, fino alla fine di aprile – spiega il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti – poi verranno fatte ulteriori valutazioni in base agli eventi".

Sotto la lente anche i costi delle utenze e qui entra in ballo il Piano Energetico: “La scelta di puntare sulla costruzione di impianti fotovoltaici – si è detto - va proprio nella direzione della maggiore autonomia del Paese. Entro fine anno il primo impianto utile, accanto ad altri progetti dentro e fuori territorio”.

“Il Governo si contraddistingue per un sano pragmatismo tradotto in programmazione e scelte concrete” - aggiunge il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, guardando anche ai cantieri, “che partono e finiscono” - fa notare, annunciando a breve l'inaugurazione dei lavori alla scala Malagola, crollata nel 2023, “una ferita nel nostro centro storico”. E poi, pattinaggio, trenino, Baldasserona, Palazzo Begni, Polo della Sicurezza a fine anno. “Ciò ci consente di fare ordine e di non disperdere risorse” - aggiunge. Licenziata anche la delibera sul centro zootecnico di Gaviano quale infrastruttura strategica: da area ad utilizzo promiscuo a centro di sviluppo, in collaborazione con la Cooperativa Allevatori.

E ancora, crisi mediorientale ed effetti sul turismo. “Cambiano le dinamiche. Se da una parte ne risentono gli spostamenti dai Paesi coinvolti, dall'altra si profila “la resilienza” dell'Eurozona, come già avvenuto nel post Covid – preconizza il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. In evidenza la collaborazione con l'Emilia-Romagna e l'aeroporto di Rimini: “Con i nuovo voli da aprile ci aspettiamo un flusso particolarmente importante” - dice. Sul fronte interno, a favore delle attività del settore, la delibera del Governo per l'occupazione di suolo pubblico. “Ma sarà l'ultimo anno – avverte Pedini Amati – finisce l'eccezionalità perché la materia delle concessioni sarà inserita nei piani particolareggiati”.

Un ultimo accenno all'aviosuperficie di Torraccia: si va avanti con il progetto di asfaltatura per 860 metri - ricorda il Segretario al Turismo – come stabilito da odg in Commissione”. Non solo – aggiunge Gatti – “si sta lavorando a quella che potrebbe essere una proposta di gestione e di regolamentazione dell'area”. Resta il tema, delicato, del finanziamento dell'opera, “che non è chiuso” - sostiene Pedini Amati: già convocate le associazioni di categoria per spiegare loro le potenzialità del finanziamento saudita, “non limitato – ribadisce - alla sola aviosuperficie”.