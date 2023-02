Caro energia: in arrivo un decreto per diminuire il peso delle bollette

Il caro bollette resta uno dei temi caldi. In arrivo nei prossimi giorni un decreto per calmierare le tariffe. Novità annunciata dal Governo in una conferenza stampa che si è aperta con il ricordo del direttore generale di RTV, Ludovico Di Meo, prematuramente scomparso.

All'attenzione del Congresso i temi economici. Nel giorno in cui la Bce annuncia il rialzo di mezzo punto percentuale dei tassi di interesse, il Governo rinnova l'impegno a ridurre l'impatto dell'inflazione. Oltre all'energia, l'esecutivo ricorda l'intervento sulle accise dei carburanti e la posizione presa sui canoni di affitto per le persone fisiche, con la richiesta di non farli aumentare.

Si lavora, poi, sul fronte del negoziato con Bruxelles. Concorrenza, mercato del lavoro, questioni finanziarie ed energia i temi di questo periodo. Atteso, per la prima metà di febbraio, il rating dell'agenzia Fitch con la quale il Congresso ha rinnovato il contratto biennale stanziando 51.500 euro. Entro il primo semestre 2023 si prevede di collocare i titoli di Stato sul mercato. Tornando al fronte politico, nei giorni scorsi l'ok in Commissione al progetto di legge sull'Informazione. Il segretario Teodoro Lonfernini, rispondendo a una domanda dei giornalisti, esclude presunte pressioni esterne sui parlamentari per cambiare le loro decisioni durante la discussione della norma.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro) e Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze)