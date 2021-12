ENERGIA Caro energia: l'Ue si spacca sulle misure da adottare. San Marino, Lonfernini: "aumenti saranno contenuti"

Caro energia: l'Ue si spacca sulle misure da adottare. San Marino, Lonfernini: "aumenti saranno contenuti".

Le misure per combattere il caro energia e assicurare la transizione verde dividono la Ue. I leader dei 27 hanno deciso di non decidere. Francia e Spagna chiedono una revisione del mercato energetico per sganciare i prezzi dell'energia da quelli del gas, una tesi che i Paesi del Nord Europa respingono. E l'Italia punta ad ottenere che il gas venga considerata una fonte utilizzabile durante la transizione verde. Sul Titano il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha dichiarato che verosimilmente si riuscirà a contenere di parecchio l'aumento delle bollette.

