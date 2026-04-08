Carovita, RF contro il governo: Non fa nulla e spreca le risorse pubbliche

Repubblica Futura torna a puntare i riflettori sul caro-vita, sottolineando come eventi globali – dalla pandemia al conflitto russo-ucraino fino alle tensioni in Medio Oriente – continuino a pesare sull’economia sammarinese. Secondo il partito, il Governo non interviene in maniera efficace: aumenti salariali, sussidi mirati, calmierazioni sui prezzi e politiche sugli affitti restano nel cassetto, mentre le risorse pubbliche sarebbero sprecate in consulenze, trasferte e opere di scarso impatto. Anche provvedimenti come la “Legge Casa” avrebbero peggiorato la situazione. Repubblica Futura rivendica i propri risultati concreti, come centri estivi a rette dimezzate, e annuncia l’impegno a proseguire la battaglia per il sostegno a famiglia, natalità, diritto alla casa e una vita economica dignitosa, temi che a suo avviso il Governo ignora.







