51 ANNI Carta dei Diritti, Congresso: “Faro che guida verso un futuro più giusto" Approvata l'8 luglio 1974 la Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Il messaggio del Congresso di Stato.

Data da celebrare e valorizzare per coltivare la conoscenza e la consapevolezza del comune passato storico, culturale e giuridico e adattarlo alle sfide attuali. Il Congresso di Stato celebra l'anniversario della Carta dei Diritti, ricordandone iter e fondamenta.

“E' la tavola dei principi e dei valori, diritti e doveri, regole ed equilibri alla base del nostro stare insieme, già consacrata, nel tempo, dagli Statuti”. 16 articoli, “non un'opera compiuta, ma l'avvio per altre innovazioni; non un documento statico, ma “un faro – dice il Congresso – che guida l'azione del Paese verso un futuro più giusto”.

Un esempio nel 2002, quando la Carta venne adeguata ai principi internazionali per la protezione dell'individuo, prevedendo che gli accordi internazionali in tema di tutela delle libertà e dei diritti dell'uomo, stipulati e resi esecutivi, prevalgano, in caso di contrasto con le norme interne."

La Carta Costituzionale sammarinese – prosegue il Congresso – traccia una sintesi tra passato, presente e futuro nel segno della continuità, al contrario, osserva, di quanto avviene con le Costituzioni che solitamente si pongono a rottura, per nuovi cicli politici. Continuità e consolidamento, recependo e tramandando un passato che è portatore dei valori della moderna democrazia".

