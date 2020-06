Carta delle Nazioni Unite: San Marino partecipa all'evento (virtuale) per celebrare i 75 anni

San Marino ha partecipato all'evento internazionale per la commemorazione dei 75 anni della Carta delle Nazioni Unite. Quest'anno l'evento è virtuale, vista la pandemia. La Carta, firmata a San Francisco nel 1945, sancisce l'impegno dell'Onu nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, promuovendo il progresso sociale, i migliori standard di vita, i diritti umani, con il rafforzamento del diritto internazionale. Tema di questa commemorazione: la riflessione sul significato presente e futuro del documento, specie nel periodo di emergenza sanitaria. "Usiamo questo anniversario per riaffermare il nostro impegno a favore dei valori e dei principi della Carta - ha affermato il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari nel suo video-messaggio inviato a New York - e per rinnovare i nostri sforzi nel realizzare il loro pieno potenziale".

