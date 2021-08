CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Cartolarizzazione Npl, attesa l'approvazione nel pomeriggio Le opposizioni critiche su 'arrenger' e garanzia dello Stato, La maggioranza difende l'impianto legislativo

Cartolarizzazione Npl, attesa l'approvazione nel pomeriggio.

Oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro, a tanto ammontavano i crediti dubbi del sistema bancario sammarinese, secondo l'ultimo Bollettino di Banca Centrale, citato dal relatore di maggioranza, il Consigliere Pdcs Stefano Giulianelli. L'obiettivo principale della cartolarizzazione è trasformare i crediti dubbi in liquidità per le banche attraverso un procedimento molto complesso che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti. Uno dei ruoli chiave sarà quello dell'arranger.

Le opposizioni obiettano sul metodo di nomina. Ritengono che l'articolo 12 del Pdl esponga al rischio che il valutatore degli Npl sia scelto proprio da chi li ha originati, così come previsto in caso ci sia accordo tra le banche. Altra criticità evidenziata dalle opposizioni la garanzia dello Stato sull'eventuale differenza tra il valore stimato degli Npl, correlato alle sole obbligazione Senior, e il valore effettivamente recuperato. Un rischio che, secondo RF e Libera, potrebbe comportare l'esborso di centinaia di milioni di euro.

Da parte dei consiglieri di maggioranza ribadita invece la bontà dell'impianto legislativo e i miglioramenti apportati tra la prima e seconda lettura. Come il passaggio in cui si afferma che l'arrenger, in caso di mancata concorde indicazione delle banche, sarà nominato dal Congresso di Stato, sentita la Commissione Finanze che, nella versione originaria, non veniva coinvolta. Sul fronte garanzia dello Stato dal consigliere Zonzini, di Rete, la proposta di un'assicurazione a copertura che pur avendo dei costi azzererebbe per lo Stato il rischio di dover sborsare denaro. L'approvazione definitiva del Pdl è attesa nel pomeriggio.

