COMMISSIONE FINANZE Cartolarizzazione NPL: in seduta segreta l'audizione di ABS Già nel comma comunicazioni scoppiano le prime scintille

Si riaccendono i riflettori sulla cartolarizzazione: la Commissione Finanze torna a riunirsi a porte chiuse per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'operazione NPL e per l'audizione dei rappresentanti dell’Associazione Bancaria Sammarinese sulla partecipazione, mediante aumento del capitale sociale, dell'Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti da parte delle banche. Il tema è più che mai caldo, la cartolarizzazione è ritenuta un passaggio fondamentale per il sistema finanziario sammarinese. L'obiettivo finale è trasformare i crediti deteriorati in liquidità.

La delicatezza dell'operazione impone seduta segreta ma già nel comma comunicazioni scoppiano le prime scintille. L'opposizione critica la consegna – in apertura di lavori – della documentazione relativa al comma sugli NPL, definendola tardiva ed irrispettosa. Ma ad accendere gli animi è la presenza, tra le carte, della bozza di un ordine del giorno conclusivo. “Ci troviamo la pappa pronta, così non ci stiamo”, attacca Matteo Ciacci di Libera; “Questa operazione non nasce con buoni auspici”, commenta Emanuele Santi di Rete; per Nicola Renzi di Rf “quanto vissuto è indecente. L’ordine del giorno già scritto è totalmente irricevibile”.

Getta acqua sul fuoco il Segretario per le Finanze, che chiarisce: “Quello che si deciderà nascerà oggi, non sono deliberazioni da votare così”. Marco Gatti spiega che ci sono clausole tecniche e legali che devono essere mantenute e che è stato deciso di trasmettere ai commissari per trasparenza. Sull'obiettivo di chiudere la partita entro l'anno: “Se vogliamo favorire la cartolarizzazione entro il 2023 - dice - dobbiamo accorciare i tempi. Se poi la volontà è di rimandare, vorrà dire che la faremo l'anno prossimo”.

Non resta che attendere in serata, le Deliberazioni conseguenti all’audizione e il riferimento di Gatti – in seduta pubblica - sui provvedimenti normativi per il completamento del quadro giuridico del progetto.

