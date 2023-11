Cartolarizzazione NPL: la Commissione Finanze prende tempo

Dopo l'audizione in seduta segreta di ABS, la Commissione Finanze prende tempo. Non vota la garanzia dello Stato sul progetto di cartolarizzazione degli NPL e l'aumento di capitale sociale della società IGRC, l'istituto per la gestione e il recupero dei crediti. Prima vuole approfondire i documenti riservati trasmessi in apertura di seduta, consegna tacciata dai commissari di opposizione come tardiva e irrispettosa, ma che il Segretario alle Finanze Gatti giustifica con la volontà di accelerare, ritenendo inutile un incontro preliminare con i tecnici, auditi poco dopo dalla commissione stessa.

“Come governo – afferma Gatti in comma comunicazioni - non abbiamo preso in esame neanche noi il piano industriale”. Le porte dell'Aula si chiudono per entrare nel merito. E' prevista per legge, tra l'altro, l'autorizzazione da parte del coordinamento di vigilanza di Banca Centrale, indispensabile al fine della delibera della Commissione sulle garanzie dell'operazione. Ci si lascia con l'impegno a riconvocare una nuova seduta in tempi rapidi visto l'obiettivo – manifestato in più occasioni dal Segretario - di chiudere la partita entro l'anno.

In modalità pubblica, invece, la nomina del Presidente della Commissione in sostituzione di Sua Eccellenza Gaetano Troina, impegnato nel semestre reggenziale. La maggioranza guarda a Domani Motus Liberi e propone Mirko Dolcini. Anche l'opposizione fa un nome, ma non indica un proprio membro bensì Pasquale Valentini del Pdcs che – a parità di voti – viene eletto per “anzianità di servizio”. Valentini viene ritenuto una figura di garanzia, per esperienza ed equilibrio, anche se c'è chi pensa ad una scelta strategica della minoranza per fare saltare l'eventuale deliberazione sugli NPL. Il Presidente, per ruolo, è solito rimanere al suo posto e se l'opposizione fosse uscita dall'aula sarebbe venuto meno il numero legale. Alla fine, però, non è necessario, vista la decisione di rinviare alla prossima seduta.