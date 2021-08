COMMISSIONE FINANZE Cartolarizzazione Npl: salta il possibile accordo maggioranza/opposizione L'approvazione del progetto di legge in sede referente attesa nel pomeriggio o in seduta serale.

In commissione finanze prosegue l’esame del progetto di legge sulla cartolarizzazione. Salta il possibile accordo maggioranza-opposizione. Sull’articolo 13 del progetto di legge, inerente la figura dell’arrenger - ovvero il soggetto che definisce il business plan, allestisce la cartolarizzazione e, in taluni casi, stabilisce il valore degli npl - salta il possibile accordo tra maggioranza e opposizione e quindi anche l’eventuale approvazione unanime del pdl in sede referente. Fallito il tentativo di mediazione, la maggioranza ha approvato l’articolo, modificandolo rispetto al testo portato in aula, ma non recependo le richieste delle opposizioni che chiedevano maggiori garanzia di indipendenza nella figura chiave dell’arrenger o del soggetto che dovrà stabilire il valore degli npl.

Prima della sospensione dei lavori, per la pausa pranzo, l’esame del progetto di legge, di elevatissima complessità tecnico-finanziaria, è giunto all’articolo 14, su un totale di 23. L’approvazione in sede referente è attesa dunque entro il pomeriggio o al più tardi in seduta serale. Per l’entrata in vigore occorrerà poi il passaggio in Consiglio in seconda lettura nella prossima sessione che con tutta probabilità verrà convocata a fine agosto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: