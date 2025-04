Cartolarizzazioni, prospettive bancarie e 'San Marino World': giornata intensa a Palazzo Pubblico

Giornata di confronto serrato oggi a Palazzo Pubblico a partire dalla riunione della Commissione Finanze: al centro le operazioni di cartolarizzazione con le audizioni in mattinata, in seduta segreta, dell’Organismo di Sorveglianza; dell’Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti e di Banca Centrale.

Nel pomeriggio convocate congiuntamente le Commissioni Esteri e Finanze per il riferimento, sempre in seduta segreta, di Bcsm sulle prospettive riguardo alle tematiche bancarie e finanziarie connesse all'Accordo di Associazione. Spicca all'ordine del giorno, questa volta in seduta pubblica, il riferimento del Governo sull'andamento delle residenze fiscali non domiciliate e sulla società San Marino World.