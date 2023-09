CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Casale La Fiorina: respinto per un soffio odg per tornare a regimi di visita pre-covid Via libera ai decreti sulle agevolazioni alle imbarcazioni commerciali e sul commercio dell'oro e dei metalli preziosi

In apertura di seduta ripreso l'esame del decreto che, per le nuove società che registrano a San Marino imbarcazioni commerciali, azzera la tassa sui beni di lusso e aumenta gli abbattimenti fiscali, e la durata degli stessi. Respinti alcuni emendamenti proposti da Rete che ritiene si tratti di un grosso regalo agli armatori. Espone a fenomeni distorsivi – sostiene il movimento - come la possibilità che un soggetto possa accedere ai benefici, chiudendo una società e riaprendone una analoga dopo appena un anno.

Il Segretario di Stato alle Finanze Gatti ha spiegato che l'obiettivo è incrementare la registrazione di più navi commerciali, comprese quella da crociera, con una fiscalità comparabile a quella in vigore in Italia e in altri paesi europei. Il decreto è stato ratificato con 24 favorevoli e sette contrari. Ok dell'aula anche al decreto che disciplina il commercio dell'oro e degli altri metalli preziosi da investimento. 26 i sì, nessun no, un astenuto. Concordata col governo la modifica di un emendamento presentato da Rete per elevare da 20 a 50mila euro la sanzione per l'omessa tenuta del registro.

Il Consiglio è poi passato all'esame di alcuni ordine del giorno presentati nelle sedute precedenti. Il primo, del Gruppo Misto di Opposizione, chiede: protocolli di visita ospedaliera diversificati per alcuni soggetti al fine di supportare la ripresa fisica e psicologica del paziente e, per la Rsa La Fiorina, il ritorno al protocollo di visita pre-covid. La Segreteria alla Sanità ha sottolineato che molte limitazioni sono già state superate e protocolli specifici di visita per alcuni pazienti, possono fin da ora essere autorizzati dai direttori delle Uoc. Espresso dunque parere negativo, pur comprendendo alcune ragioni dei proponenti. Voto contrario annunciato dalla Dc. Favorevoli invece, oltre al Gruppo Misto di Opposizione, Libera, RF e anche Domani Motus Liberi. L'ordine del giorno è stato respinto per un soffio, 19 a 17.

