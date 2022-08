Caso Amazon sul tavolo del Governo e avvio del Consiglio Grande e Generale: si apre una intensa settimana politica

Gli occhi della politica sammarinese sono puntati sul caso Amazon perché lunedì 22 agosto la questione dovrebbe approdare nuovamente sul tavolo Congresso di Stato, stando almeno alle intenzioni espresse dal Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi. Un probabile faccia a faccia di chiarimento in particolare proprio tra Righi e il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, a suon di note stampa ma anche di dichiarazioni ai nostri microfoni, da parte dei vertici di DOMANI Motus Liberi e del Pdcs.

In generale sarà una settimana densa di appuntamenti politici: oltre alla presenza al Meeting di Rimini dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, nello stesso giorno – ovvero mercoledì 24 agosto – della visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi, vedrà venerdì 26 agosto anche l'avvio del Consiglio Grande e Generale. Momento clou della sessione, il 29 agosto con l'esame in seconda lettura della legge per la regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, giunta dunque al rush finale.