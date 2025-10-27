Caso Bsm, Domani Motus Liberi: "È il tempo delle responsabilità, si facciano nuove elezioni nell'Ente"

Per Domani Motus Liberi sulle banche "è il tempo della responsabilità". Il riferimento è al caso della mancata cessione di Banca di San Marino. Dml "prende atto con favore" delle rassicurazioni delle autorità competenti, ma invita a monitorare la situazione e "salvaguardare l'istituto", insieme a clienti e dipendenti.

Il partito di opposizione parla di "gestione politica che da troppo tempo si ripete con gli stessi schemi" e che mette il Paese "in situazioni di imbarazzo". Spiega di aver, già da gennaio, anche in Commissione, chiesto al Governo una "maggiore chiarezza" sulle operazioni nel sistema bancario, "senza mai ottenere risposte chiare o convincenti".

Dml chiede allora "nuove e trasparenti elezioni della governance dell'Ente Cassa per un immediato rinnovo dello stesso". "Non si può continuare a lasciare che gli stessi attori che ostacolano da anni uno sviluppo serio - scrive il partito - restino a dettare le regole e poi scarichino le responsabilità su altri".







