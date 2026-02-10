Caso Bsm e Piano Parallelo: Demos punta il dito contro maggioranza e Dc

Chiesto un passo indietro a chi ha contribuito alla crisi politico-istituzionale. Il movimento ribadisce la necessità di un referendum confermativo sull'Accordo Ue

Demos interviene dopo le indagini su un presunto Piano Parallelo -  connesso alla tentata scalata a Banca di San Marino - per ostacolare l'Accordo di Associazione con l'Ue, ribadendo sostegno alle istituzioni e chiedendo celerità etrasparenza nelle indagini. Il movimento sottolinea la rilevanza politica della vicenda, attribuendo responsabilità alla maggioranza e in particolare alla Democrazia Cristiana nell’“affare bulgaro” e nella gestione delle banche di territorio.

"L’abolizione della legge sulle fondazioni bancariesostiene Demos -  ha compromesso gli interessi del Paese e la fiducia internazionale". Il movimento chiede un passo indietro a chi ha contribuito alla crisi politico-istituzionale. Ribadita inoltre la necessità di un referendum confermativo sull’accordo di associazione europea.

