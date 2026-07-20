CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Caso Bulgaro: nominati i membri della Commissione d'Inchiesta Massimo Andrea Ugolini ha giurato come Segretario di Stato alla Sanità, subentra in aula, come consigliere, Massimo Maiani. Prima lettura per l'assestamento di bilancio: deficit a - 8 milioni

Comincia oggi, con il giuramento in aula, il mandato di Massimo Andrea Ugolini, alla guida della Segreteria di Stato alla Sanità, dopo la scomparsa di Mariella Mularoni e l'interim temporaneo del Segretario di Stato Marco Gatti. Subentra in Consiglio ad Ugolini, come consigliere della Dc, Massimo Maiani, alla sua prima esperienza parlamentare. Subito dopo, in aula, il dibattito sull'assestamento di bilancio, in prima lettura, introdotto dalla relazione del Segretario di Stato Gatti. Il deficit, scende dai circa 13 milioni del previsionale, ad 8, con una riduzione di circa 5 milioni. Sottolineato il risparmio di circa 6.5 milioni, di interessi, ottenuto con il roll over, 8 milioni derivanti dalla riforma Igr, l'incremento della monofase. Dalle opposizioni, critiche, soprattutto sulle uscite inserite nell'assestamento come i 2 milioni previsti per l'arbitrato internazionale sul caso bulgaro. Se ne riparlerà in seconda lettura, probabilmente, a fine estate, quando si giocherà la vera partita dell'assestamento. Nominati intanto (48 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti) gli otto membri della Commissione di Inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino e Piano Parallelo. Per il Pdcs, i due commissari sono Manuel Ciavatta e Maddalena Muccioli; per Libera, Luca Boschi; per Alleanza Riformista, Gian Nicola Berti; Enrico Carattoni; per Repubblica Futura; Gaetano Troina per Domani Motus Liberi, Luca Lazzari per il Psd ed Emanuele Santi per Rete.

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