TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
20:03 Marcello Forcellini è il nuovo Direttore Generale dell'AASS 18:54 San Marino Calcio, a Macerata la diciottesima sconfitta 18:52 Caso Bulgaro: per RF, Gatti dovrebbe dimettersi 18:29 Nuoto: nuovo record sammarinese per Ilaria Ceccaroni 17:31 Nazionale: con Andorra serve il risultato 16:35 Pronta risposta del Wonderbay Padel: 3-0 a Faenza 16:31 Dml in delegazione con l'Ecr alla conferenza internazionale dei conservatori 16:31 Gala benefico a San Marino, ospite d'onore il principe Emanuele Filiberto di Savoia: “Il messaggio è aiutare” 15:52 Miami Open, Sinner insegue il Double sunshine col rischio pioggia 15:32 Camper rimane incastrato nell'autolavaggio, ingenti i danni
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Caso Bulgaro: per RF, Gatti dovrebbe dimettersi

29 mar 2026
Caso Bulgaro: per RF, Gatti dovrebbe dimettersi

Repubblica Futura attacca governo e maggioranza sulla mancata rapida istituzione della Commissione d’inchiesta sul “caso bulgaro”. Secondo RF, si sarebbero susseguiti rinvii e tentativi di prendere tempo, mentre emergerebbe un quadro definito “disarmante” nella gestione della vicenda bancaria. Il partito parla di improvvisazione e assenza di una strategia sul futuro dell’istituto, con l’unico obiettivo di vendere e coprire debiti. Dure critiche al Segretario alle Finanze Marco Gatti, per cui Rf ipotizza un conflitto di interessi e ne chiede le dimissioni.

Leggi il comunicato stampa






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica