Caso Bulgaro: per RF, Gatti dovrebbe dimettersi

Repubblica Futura attacca governo e maggioranza sulla mancata rapida istituzione della Commissione d’inchiesta sul “caso bulgaro”. Secondo RF, si sarebbero susseguiti rinvii e tentativi di prendere tempo, mentre emergerebbe un quadro definito “disarmante” nella gestione della vicenda bancaria. Il partito parla di improvvisazione e assenza di una strategia sul futuro dell’istituto, con l’unico obiettivo di vendere e coprire debiti. Dure critiche al Segretario alle Finanze Marco Gatti, per cui Rf ipotizza un conflitto di interessi e ne chiede le dimissioni.

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