Caso CIS: lunedì decisivo con Congresso di Stato, Ccr e Commissione Finanze

Domani sarà un giorno fondamentale per il caso Cis. Il lunedì mattina si aprirà con la seduta del Congresso di Stato. Poi due passaggi previsti dalla legge "salva banche" per il via libera allo strumento della "risoluzione": una riunione del Comitato per il credito e il risparmio e, in seguito, in serata, la Commissione finanze. Si sta procedendo, quindi, lungo il percorso della risoluzione per gestire la questione. Ma negli ultimi giorni si è anche parlato di una possibile proposta di acquisto da parte del gruppo Stratos. Da martedì è probabile che sarà avviata una nuova sessione del Consiglio Grande e Generale: in base alle ultime informazioni sarebbero, infatti, necessari adempimenti di carattere normativo e contabile per il piano di risoluzione elaborato da Banca Centrale. Ed è "corsa contro il tempo". Il 21 luglio scadrà l'ultima proroga del blocco dei pagamenti.