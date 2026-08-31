Caso Dml-Michela Pelliccioni in Ufficio di Presidenza: un caso destinato a fare scuola

È un caso destinato a fare scuola quello che riguarda Domani Motus Liberi e Michela Pelliccioni, ex consigliera del partito di opposizione. Pelliccioni si è vista recapitare una citazione in giudizio, da parte della forza politica, con una richiesta di risarcimento fino a 50mila euro.

Non era mai successo nella storia, garantiscono gli osservatori. Se n'è parlato anche in Ufficio di Presidenza, rinviando al prossimo futuro un'eventuale discussione in merito: segnale della rilevanza politica della vicenda. Tutto nasce dallo strappo tra il partito e la consigliera: nel luglio 2025 l'uscita dal gruppo consiliare di DML e l'ingresso nel gruppo misto come indipendente di minoranza. Ed è proprio questo il punto centrale: il partito, nel suo statuto, stabilisce che il consigliere che abbandona la forza politica debba lasciare la propria carica. Il vincolo di mandato, insomma. In Italia la Costituzione garantisce ai parlamentari eletti, nero su bianco, la libertà di cambiare schieramento. A San Marino la Carta dei Diritti, invece, non fa riferimenti espliciti a vincoli di mandato, quindi ognuno interpreta la normativa dalla propria prospettiva.

La causa avviata da DML, che è esclusivamente civile e non coinvolge direttamente le istituzioni, riguarda un inadempimento contrattuale: Pelliccioni ha siglato lo statuto e, dal punto di vista dei promotori, deve rispettare i patti. Con la fuoriuscita, il gruppo è passato da cinque a quattro consiglieri e, di conseguenza, è diminuito anche il finanziamento pubblico. Secondo i ben informati, il risarcimento richiesto rappresenterebbe anche un ritorno delle somme percepite dalla consigliera.

Michela Pelliccioni è stata citata durante la Festa dell'Amicizia, nell'intervento del segretario politico DC, Gian Carlo Venturini, come esempio di collaborazione costruttiva in politica e di dialogo tra maggioranza e opposizione, su temi importanti come quello dell'Accordo di associazione. Al momento bocche cucite: nessun commento da entrambe le parti. Pelliccioni ha chiesto allo Stato la copertura delle spese legali, come persona che agisce nell'ambito di funzioni istituzionali. Il 24 settembre l'avvio della causa civile.







