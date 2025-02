Caso "San Marino World", il Governo ha convocato una conferenza stampa

Torna a riunirsi nel pomeriggio il Consiglio Grande e Generale che prosegue nella maratona di approvazione della cosiddetta Legge Sviluppo. Ma a tenere banco, in politica, è la polemica sulla "San Marino World", società di diritto sammarinese riconducibile all'imprenditore spagnolo Banuelos, che promuove sul suo sito – ora accessibile solo con password - le residenze fiscali non domiciliate, sostenendo di avere l'esclusiva sulla presentazione delle domande. Il Governo – nel mirino delle opposizioni – approfondirà la vicenda questa mattina in Congresso di Stato. Alle 13 ha convocato una conferenza stampa.