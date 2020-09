Intervista a Luca Beccari

Con l'approvazione del Decreto Semplificazione alla Camera dei Deputati c'è stato il via libera definitivo anche all'articolo 16ter sulle targhe estere. Il provvedimento "Pare risolvere" - commenta il Segretario di Stato Luca Beccari - il divieto, per i frontalieri, di condurre in Italia mezzi con targa sammarinese.