Caso Targhe: con l'approvazione del Dl Semplificazioni "parrebbe risolto" il problema per i frontalieri Dichiarazione del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari

Con l'approvazione del Decreto Semplificazione alla Camera dei Deputati c'è stato il via libera definitivo anche all'articolo 16ter sulle targhe estere. Il provvedimento "Pare risolvere" - commenta il Segretario di Stato Luca Beccari - il divieto, per i frontalieri, di condurre in Italia mezzi con targa sammarinese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: