Caso targhe: il Ps critica il Segretario Podeschi e lo definisce "La bella addormentata"

Il Partito Socialista critica il segretario di Stato Marco Podeschi dopo le affermazioni di quest'ultimo sul caso targhe. Il Ps definisce Podeschi, ironicamente, "La bella addormentata nel bosco". "Non se ne era accorto nessuno", scrive il partito, che il problema targhe è "ormai un freno nei rapporti tra San Marino e Italia". Il Segretario di Stato aveva portato l'esempio delle difficoltà che potrebbe affrontare il conducente italiano di un camion targato San Marino nel lavorare al Gran Premio di MotoGp di Misano. Un esempio superficiale per i socialisti che significa "non avere minimamente il polso di quella larga economia reale che da mesi aspetta la soluzione di questo problema". Il Governo, si legge sempre nella nota, "aveva assicurato che tutto si sarebbe risolto subito".

Leggi il comunicato integrale del Ps