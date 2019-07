Caso targhe: Lonfernini (Pdcs) scrive a Salvini

Il Consigliere del Pdcs Teodoro Lonfernini, insoddisfatto del rimpallo di responsabilità e notizie che giungono da ambienti politici, annuncia di aver inviato tramite i dovuti canali diplomatici una lettera aperta al Ministro dell'Interno Matteo Salvini. "In tanti - scrive - si sono esposti alla ricerca della giusta dignità di dialogo (Sottosegretari, Vice Ministri, Onorevoli, Sindaco e Prefetto di Rimini) per la risoluzione di un problema che non ha confini solo Sammarinesi e che ritengo potrebbe risolversi, se si volesse veramente, - sottolinea - con la giusta attenzione istituzionale e non a colpi di notizie parziali con le quali si prende tempo rispetto ad una questione fin troppo vessante per il Titano e molto poco dignitosa".