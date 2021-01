Caso Titoli: Congresso di Stato incarica l'Avvocatura per verifiche sulle risultanze

Sul caso Titoli il Congresso di Stato vuole saperne di più. Questa mattina ha quindi convocato l'Avvocatura dello Stato per approfondire la questione e conoscere nel dettaglio le risultanze. Come è noto il Commissario della Legge Morsiani ha archiviato varie ipotesi di reato. Non figurano, nell'elenco dei rinviati a giudizio, né Francesco Confuorti, ritenuto da molti il “regista esterno” dell'operazione titoli, né l'ex presidente di BCSM Grais, mentre è quasi scontata l'archiviazione del capo di imputazione che riguarda Marino Grandoni. Il Governo ha dato mandato all'Avvocatura di procedere con ulteriori verifiche considerando che la vicenda – è stato detto - interessa aspetti importanti della vita finanziaria del paese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In udienza anche il dirigente dell'AASS Raoul Chiaruzzi per un confronto su diversi aspetti che riguardano l'Azienda: dal contenimento dei costi ai progetti in divenire. Focus sulla gestione dei servizi primari e sulle telecomunicazioni, con attenzione a fibra ottica e futuro di Public NetCo. All'attenzione del Congresso anche la questione vaccini e la presa d'atto della chiusura del bando per il Comandante della Polizia Civile.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: