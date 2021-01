Caso titoli, il Movimento Ideali socialisti chiede analisi consapevole

Sul “Caso Titoli”, il Movimento Ideali Socialista ha riflettuto nel corso del proprio Direttivo. E chiede un’analisi consapevole, qualificata e veritiera, che pertanto non può prescindere dai dati di fatto che emergono dagli atti giudiziari. “L’indagine – si legge in una nota stampa- è stata stroncata sul nascere, per via delle risultanze del provvedimento del Giudice d’appello e non è mai arrivata ad indagare su reali o supposti coinvolgimenti della classe politica presente o passata, perchè si sono limitate a ipotesi delittuose proprie degli organi di gestione dell’istituto di credito decotto e degli organismi Ispettivi e di Vigilanza di Banca Centrale”.

Di qui l'invito ad un confronto reale sui contenuti e sulle proposte: “un invito quest’ultimo che vale soprattutto per la maggioranza,- conclude- che invitiamo a non farsi coinvolgere in sterili polemiche e concentrarsi esclusivamente sulle soluzioni ai problemi e sulle proposte di Legge che stentano con tutta evidenza ad arrivare.

