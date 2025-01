Caso Titoli: il plauso della Segreteria Giustizia per i sequestri conservativi

La Segreteria di Stato alla Giustizia torna sui sequestri conservativi eseguiti in Italia e legati al Caso Titoli. In linea con la maggioranza, plaude al risultato raggiunto, frutto della Convenzione di buon vicinato, di quella europea per l'assistenza giudiziaria e del recente percorso di rafforzamento dei rapporti con le autorità italiane. “Testimonia – evidenzia il Segretario Stefano Canti – la credibilità e la solidità delle istituzioni sammarinesi nella lotta contro chi ha danneggiato il Paese”.

Ma c'è di più: avviato proprio in questi giorni - fa sapere Canti - un nuovo, importante percorso volto al rafforzamento della collaborazione internazionale per assicurare reciprocità in materia di rogatorie internazionali, nello specifico con gli Emirati Arabi Uniti. La strada è quindi tracciata e si deve “proseguire con determinazione” – sottolinea infine la Segreteria.