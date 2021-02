Caso Titoli: Rete sostiene l'azione del Congresso e chiede risposte al tribunale

Caso Titoli: Rete sostiene l'azione del Congresso e chiede risposte al tribunale.

Dal Movimento RETE apprezzamento e sostegno rispetto alla decisione del Congresso di Stato di promuovere il ricorso contro l'archiviazione parziale del fascicolo riguardante il Caso Titoli. Rete ricorda tutte le delibere adottate dal Congresso per tutelare lo Stato dall’attacco predatorio che ha subito la Repubblica di San Marino, denunciato strenuamente anche da RETE negli ultimi anni e ben descritto dalla Commissione di inchiesta su Banca CIS. Determinazioni fondamentali - scrivono - che non vanno date per scontate dopo la legislatura di Adesso.sm, quando il governo aveva prima negato e poi minimizzato gli interessi dell’Advantage Financial di Confuorti a San Marino e il suo legame con Banca CIS. Ora è necessario, e non più rinviabile, che anche il Tribunale dia una risposta ai cittadini.[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: