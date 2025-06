Caso Varano, Dc: "Ora un nuovo inizio"

"Ora voltare pagina con responsabilità". Così la Dc sull’archiviazione della vicenda Varano, auspicando anche il riconoscimento, per quanto possibile, del danno economico-sociale subito dal Paese, anche in riferimento - sottolinea - agli investimenti fatti da CARISP in Italia, ed all’auspicabile recupero, nel più breve tempo possibile, delle posizioni economiche rimaste “aperte” e spettanti al sistema economico sammarinese".

Il partito guarda ad un cammino di rigenerazione che non dimentichi le persone e le loro famiglie. Non è solo la conclusione di una vicenda sofferta - sostiene infine la Dc - "ma deve rappresentare un nuovo inizio".