Caso Varano, Psd: archiviazione definitiva degli ex vertici di Cassa di Risparmio è punto di svolta

"Non solo crolla una narrazione sbagliata. Crolla un impianto costruito per anni su suggestioni, sospetti, teoremi, campagne mediatiche e interessi oscuri. Ma soprattutto obbliga a una rilettura integrale della vicenda. Perché quello che è accaduto a Cassa non è stato un normale episodio di cronaca finanziaria ma è stato un trauma per l’intero Paese". La nostra solidarietà - si legge sul comunicato del partito dei socialisti e dei democratici- a tutti coloro che sono stati travolti da questo fango.

