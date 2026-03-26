Caso Zafferani, il direttore di GiornaleSM replica a RF: il punto non è la competenza ma l’"indipendenza”

Si accende il confronto attorno alla mancata nomina di Andrea Zafferani all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Dopo il comunicato di Repubblica Futura, arriva la replica del direttore di GiornaleSM, Marco Severini, che interviene con una nota articolata.

Severini chiarisce innanzitutto il punto centrale della propria contestazione: “Nessuno ha mai detto che Zafferani non sappia cosa sia la privacy”. La questione - precisa - riguarderebbe invece l’opportunità della nomina: “un’autorità di garanzia deve essere indipendente non solo nella competenza, ma nella percezione pubblica di quella indipendenza”.

Al centro della critica, dunque, il profilo politico del candidato: “Un ex consigliere di RF, candidato con RF, non offre quella garanzia. Non oggi e non in questo ruolo”. Un principio che, sottolinea Severini, troverebbe fondamento normativo: “Il GDPR non chiede solo competenza tecnica ma chiede indipendenza strutturale. Questa non è un’opinione ma un diritto vigente”.

Il direttore di GiornaleSM respinge anche l’accusa di aver "orientato in consiglieri Ugolini e Berti, i quali avrebbero ripetuto “gli stessi identici rilievi” pubblicati su queste pagine. Se così fosse e non lo so, anche se RF lo dice esplicitamente, vorrebbe dire una cosa sola: che gli argomenti pubblicati su GiornaleSM erano fondati, tanto da convincere esponenti della maggioranza. Non è un’accusa ma un complimento involontario di Repubblica Futura e li ringrazio."

Repubblica Futura - scrive il direttore - "accosta in maniera sibillina, il lavoro di questo sito a un’indagine della magistratura su un ipotetico attentato all’integrità dello Stato. È una suggestione grave, formulata senza prove, senza nomi, senza atti, talmente sconclusionata da non reggere al primo esame logico. Se RF ha elementi concreti li porti in sede competente. Se non li ha, quella frase è esattamente il tipo di comunicazione che RF imputa a noi: insinuazione senza fondamento".

Infine, concludendo, Severini rilancia la questione politica alla base della vicenda: "Perché un proprio attuale militante recente ex Segretario di Stato Andrea Zafferani, quello della ZTE, dovrebbe far parte di un’autorità di garanzia terza e indipendente? Non lo ha fatto perché a quella domanda non esiste risposta accettabile, per loro. Il comunicato di RF è lungo, articolato e per tratti scritto con la bava alla bocca. Ma non contiene un solo argomento che smonta la tesi di fondo: Zafferani non aveva i requisiti di indipendenza per quel ruolo. La nomina è saltata. E bene così. Il resto è rumore."







