Castelli: avvicendamento in vista alla guida della Giunta di Fiorentino

Ieri Daniela Giannoni ha giurato come Consigliere della Repubblica nelle fila di Rete, lasciando quindi l'incarico di Capitano di Castello per incompatibilità. Questa sera la successione sarà discussa in una apposita seduta di Giunta: nulla di ancora deciso ma dovrebbe subentrarle Giulia Andruccioli, attuale segretario di Giunta. Una fase di transizione che sarà di breve durata, poiché - lo ricordiamo – il rinnovo delle amministrazioni locali sammarinesi è comunque previsto tra qualche mese, non prima di metà giugno.