CdS: 'Alle strumentalizzazioni rispondiamo con i fatti', al via il confronto sulle grandi riforme

Teodoro Lonfernini e Andrea Belluzzi protagonisti della conferenza stampa nella quale anticipano l'avvio dell'agenda sulle grandi riforme strutturali del Paese: abbiamo lavorato su quale sarà l'andamento normativo dei prossimi mesi, spiega il segretario al Lavoro. Temi fondamentali come la Riforma previdenziale; del mercato del Lavoro e quella Fiscale. “Desideriamo far partire da subito incontri con parti economiche e sociali”. Una frecciatina alle opposizioni: alle polemiche rispondiamo con i fatti, restiamo al di fuori delle strumentalizzazioni”.







In Congresso anche il primo confronto del Direttore Generale della San Marino Rtv Ludovico Di Meo con le istituzioni. “Ci ha trasmesso le prime impressioni, evidenziate criticità e interventi immediati”, prosegue il segretario con delega anche all'Informazione. Il governo ribadisce l'assistenza e il supporto alla struttura sanitaria e ai cittadini, in questo momento di pandemia. “Stiamo facendo i miracoli anche rispetto a chi vuole strumentalizzare tutto”, spiegano i membri del Congresso. E dal monitoraggio costante dei dati la situazione sembra migliorare giorno dopo giorno. “L'obbligo vaccinale non è stato approvato – ribadisce il Governo - solo adottato un Odg che guarda avanti”. Criticità che anche la scuola sta affrontando, spiega il responsabile Belluzzi, e che coinvolge quasi 15 mila sammarinesi.

In ultima analisi il 'Capitolo tariffe'. Dal segretario Lonfernini l'assicurazione che l'esecutivo sta lavorando a interventi mirati a famiglie e imprese.