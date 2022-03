CONFERENZA STAMPA CdS. Canti sul Prg: “No al consumo zero di suolo”; Lonfernini: “Straordinaria risposta di solidarietà”

I segretari di Stato Lonfernini e Canti in conferenza stampa per affrontare i principali temi trattati in Congresso. “Si è entrati in una settimana importante per le Istituzioni, anche per gli ospiti che accoglieremo, a partire dal ministro di Grazia e Giustizia, Marta Cartabia”, afferma il segretario al Lavoro. Rileva come, proprio nel settore della giustizia, San Marino stia affrontando una stagione particolare produttivo dal punto di vista normativo. Inoltre è in corso la visita del ministro del Turismo dell'Arabia Saudita.

Il Congresso di Stato si è anche soffermato sulla situazione sanitaria, visto che il 1° aprile decade lo stato d'emergenza, mentre il green pass è già decaduto il 25 marzo. Tutti gli allentamenti – è stato detto – si stanno coordinando con il Gruppo per le emergenze. “Lo stato d'emergenza è comunque sempre rivalutabile”, ha sottolineato Lonfernini, invitando la popolazione ad utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi. Al momento però la pressione sull'ospedale è stabile.

Da emergenza e emergenza. Si è analizzato il conflitto russo-ucraino. A San Marino sono arrivati più di 300 profughi. “Una partita di solidarietà che il nostro Paese deve giocare”, rileva Lonfernini. “Finora la risposta di solidarietà è stata incredibile”. Di questi, solo 27 persone si trovano nelle strutture di Montegiardino; le altre sono accolte in abitazioni private e enti autonome. “Un grande segnale di solidarietà”, rileva il segretario Stefano Canti. Intanto le forze dell'ordine stanno controllando gli ingressi in Repubblica.

Infine Lonfernini torna sulle presunte tensioni all'interno della maggioranza che – afferma - “è sì eterogenea, ma è allineata per dare le migliori risposte ai bisogni del paese. Il resto è strumentalizzazione politica”.

Canti parte da due bandi di concorso. Il primo, che scade il 2 maggio, riguarda la concessione di 50 ettari di terreno pubblico per l'attività di agricoltura biologica. “Un settore che ha visto prese di posizioni perché la guerra ha portato aumenti dei costi delle materie prime – come mais e favino che servono per cibare gli animali -. Questi 50 ettari potrebbero essere sfruttati proprio per destinarli a queste colture, in modo da colmare parte del fabbisogno interno”, afferma Canti. Il secondo bando, prossimo all'emissione, riguarda l'ex casa Zonzini, a Falciano, che si trova all'interno di un'ampia zona di proprietà pubblica. È un fabbricato in disuso e si cerca un investitore per la creazione di un ristorante che possa promuovere l'attività agro-alimentare prodotte all'interno del territorio. La concessione avrà durata di 30 anni.

Il piatto forte è però quello del nuovo piano regolatore. Canti parte da un articolo firmato dall'architetto Stefano Boeri definendolo “singolare”. Il Prg, nell'intento del governo, andrà aggiornato “perché in questi due anni si sono aggiornati obiettivi e progetti per l'Agenda 2030. Obiettivi che devono essere contenuti all'interno del Prg”. Boeri - afferma Canti - ha dato disponibilità ad aggiornare il piano, ma dall'altra parte l'articolo in questione va in difesa dei pilastri del suo piano regolatore, come il contenimento del consumo del suolo (del 4% in meno rispetto a quello attuale). Per il segretario al Territorio, il nuovo Prg non può togliere i diritti edificatori acquisiti. “Dobbiamo parlare di contenimento del consumo del suolo e non di consumo zero del territorio”, sottolinea Canti. L'intenzione è comunque quello di invitare l'architetto Boeri in Congresso per fargli capire quali siano le volontà politiche. Poi una stoccata a Repubblica Futura, che – asserisce il segretario – “non perde occasione per fare una politica faziosa”. Riguardo ai progetti dell'Agenda 2030 e il nuovo Prg, Canti anticipa che fra aprile e maggio si terranno incontri pubblici in tutti i Castelli. Poi un accenno al tema, importante e delicato, dell'acqua. Per Canti “bisogna individuare un'area dove creare un bacino imbrifero, ma meno impattante rispetto a quello previsto dal vecchio studio”.

