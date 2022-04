CdS: lavoriamo per un carcere sempre meno frequentato. L'associazione all'Ue passa attraverso la cultura

CdS: lavoriamo per un carcere sempre meno frequentato. L'associazione all'Ue passa attraverso la cultura.

Inizia dai ringraziamenti a Marta Cartabia la conferenza stampa del Congresso di Stato. Arrivano dall'omologo sammarinese, per il messaggio di alto profilo istituzionale che ha trasmesso con l'orazione a Palazzo. “Ci sono tanti contenuti, spiega Massimo Andrea Ugolini – di cui faremo tesoro nel corso della legislatura. Temi che potranno sfociare in nuovi accordi, come quello sottoscritto. È importante perché consentirà ai nostri residenti di poter svolgere pene alternative alla detenzione, nel Paese di appartenenza.

Ricorda poi il riferimento del Guardasigilli alla giustizia riparativa, “La grande sfida”, la chiama Ugolini, “è avere un carcere non particolarmente frequentato utilizzando le misure alternative. Ci attiveremo con tutte nostre possibilità per dare gambe a questa possibilità”. Un gruppo di lavoro del CdS sta tracciando l'aggiornamento delle regole e l'introduzione della misura di 'giustizia riparativa' alternativa alla detenzione. Intanto partiranno i lavori di ristrutturazione della struttura esistente, definitivamente tramontato il progetto di Murata.

Il Segretario alla Giustizia annuncia anche la presenza di una missione tecnica in territorio del Fondo Monetario Internazionale, che sta raccogliendo dati per l'appuntamento di settembre con il cosiddetto 'Article 4' dell'Fmi. Sul piatto le tre riforme: igr, previdenza e lavoro, sulle quali sono impegnati i colleghi di Governo.

Poi si parla di Unione Europea, perché l'accordo sottoscritto a Firenze – ricorda Andrea Belluzzi - apre una rotta per gli studenti sammarinesi all'interno del programma Erasmus plus, È stato possibile grazie al regolamento europeo che, per la prima volta, ha menzionato i microstati, terzi rispetto all'Unione. San Marino si è affidata alla principale agenzia italiana, Indire che cura il 75% dei progetti per l'Italia. Ma ora va costruito il percorso, fatto di processi gestionali e amministrativi, per far circolare gli studenti da e per il Titano. “Io mi ero preoccupato dei nostri studenti in Europa, ammette Belluzzi, ma Indire mi ha ribaltato il problema, cioè gli europei che sceglieranno San Marino”. Si tratta del primo passo nel percorso di associazione che passa attraverso la cultura per costruire una identità di cittadino dell'Ue, è una 'opportunità'. Ringrazia il dipartimento Esteri e il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali.

Gli ultimi minuti per un 'grazie' a tutta la squadra dell'Expo Dubai. Grande lavoro, grande risposta. Ma ora c'è da smontare un padiglione e soprattutto riportare a casa il Tesoro di Domagnano.

