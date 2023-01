CdS: nel 2023 San Marino si rifà il trucco con interventi su immobili e infrastrutture

L'intervista al Segretario di Stato con delega all'Aass Lonfernini sulla questione bollette

Sono i segretari Stefano Canti e Teodoro Lonfernini ad aggiornare sui lavori del Congresso di Stato. "Abbiamo cercato di fare programma per 2023 per individuare le opere pubbliche principali - dice il responsabile al Territorio - per rilanciare immobili in centro definiti strategici, Palazzo Valloni, Cinema Turismo, Casa Martelli a Borgo". Il governo ha deliberato anche altre opere: come la ristrutturazione del carcere; l'immobile della sede del Consolato a Firenze, di proprietà dell'Eccellentissima Camera. Così come gli interventi nella Chiesa a fianco della Pieve, San Pietro ed edifici scolastici. Canti parla del gruppo di lavoro che sta lavorando su recupero e manutenzione straordinaria: ampliamenti nella Scuola elementare di Serravalle, in primis stanziati 500 mila euro: per la scuola di Domagnano, con adeguamenti di aule, parcheggio e tettoia esterna; messa in sicurezza del plesso Infanzia di Borgo Maggiore.

Congresso anche su Progetto Strade Sicure, deliberando nuove pavimentazione su base normative italiane e con materiale all'avanguardia. Coinvolge il Politecnico di Milano. "Interventi infrastrutturali strategici, per il rilancio del comparto turistico commerciale - annuncia Stefano Canti - come l'avio superficie della Torraccia, la ristrutturazione della colonia Pinarella di Cervia e dei Centri sanitari, così come i parcheggi 6 e 7 insieme al campo Bruno Reffi. Prevista la realizzazione dell'impianto di compostaggio a San Giovanni. E ancora il Parcheggio della Baldasserona e il recupero delle gallerie del trenino".

A breve l'avvio delle gare di appalto, per immobile Ex Forcellini di Valdragone; destinato a polo della sicurezza con spostamento in via definitiva di Protezione civile e Gendarmeria.

Segreterie Territorio e Lavoro hanno adottato una delibera per dare mandato a Direttore Aaslp di redigere una relazione sugli immobili su cui intervenire per l'efficientamento e impianti di produzione di energie rinnovabili. Si guarda anche all'adeguamento sismico delle strutture pubbliche.

Capitolo viabilità: la messa in sicurezza della superstrada con gli interventi al Confine di Stato; la rotatoria dei Tavolucci cui seguirà quella alla croce di Domagnano. Canti parla della collaborazione con Rimini, con l'informazione preventiva sui lavori che riguarderanno la Consolare.

Più politico il discorso di Lonfernini che si riallaccia alla verifica di maggioranza e governo della scorsa settimana. In vista della fine legislatura c'è stata la pianificazione sugli interventi. Così come l'aggiornamento sulle emergenze ancora in corso: quella energetica, con l'espressa richiesta del governo e Azienda Servizi Pubblici, di mettere in sospensione fino al 31 marzo gli atti deliberativi riguardanti appunto il settore. "Non c'è necessità di fare utili", dice Lonfernini, che segue l'andamento del mercato.

In chiusura 'l'importante messaggio' arrivato con la visita del vice presidente Commissione Europea che "ha aperto una linea di credito importante nell'azione che stiamo dando a conclusione del negoziato con l'Unione Europea che riconosce - dice il responsabile al Lavoro - gli sforzi di questi anni di adeguamento dell'impianto normativo. "Dal mercato del lavoro, alla fiscalità, residenze, e la capacità di stare in un mercato globale". Siamo nella fase conclusiva del ciclo di lavoro nel percorso di associazione.

Il Segretario di Stato, a nome dei colleghi: "Contenti di aver interpretato dall'inizio che l'Europa era il grande ombrello di rilancio del Paese". Poi non manca la consueta risposta a critiche ed opposizioni: "dovremmo essere più riconoscenti per quanto il Paese ha fatto per tutti quanti noi. All'ironia politica degli altri, noi rispondiamo con un sorriso e con azioni concrete".

E a conferma di ciò, il resoconto degli incontri con gli esperti Fitch della mattina: "hanno constatato che la disoccupazione in territorio è al 3%, la più bassa degli ultimi 15 anni", dice Lonfernini. Nessun altro paese può vantare queste cifre. Soddisfatto anche per il Progetto di Legge sull'Informazione in esame in Commissione Esteri: "Un confronto soddisfacente, stiamo riuscendo a portare con correttivi. La prossima settimana il testo sarà licenziato, e chiederò di portarlo in seconda lettura a marzo".