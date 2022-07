CdS: Piano di emergenza nazionale su Gas, invito a non sprecare acqua: meno 1500 m³ al giorno

Teodoro Lonfernini

I Segretari alle Finanze e al lavoro protagonisti della conferenza stampa del Governo: parte Marco Gatti, con il programma economico presentato in commissione finanze, dove si evidenza come il 2022 sia stato un anno importante, "Nelle proiezioni le entrate ordinarie copriranno la spesa corrente, si sta raggiungendo il pareggio di bilancio con incertezze e criticità dettate da pandemia e da avvenimenti internazionali. - dice - Se dovessimo cristallizzare a oggi, quello che si registra è buono. L'attenzione del governo alla spesa mirata e le scelte per riorganizzazione il debito nonché i diversi approcci stanno cominciando a dare risultati in anticipo rispetto al previsto. (Fine 2023)".









Per il Congresso non significa abbassare la guardia ma lavorare con serietà e impegno già profusi, restano sfide e riforme da portare a casa. Necessario ricreare quelle riserve fondamentali al benessere del Paese.

Interviene poi il segretario Teodoro Lonfernini: parla delle situazioni da monitorare, prima fra tutti la situazione sanitaria, in miglioramento. 153 guarigioni ultimo dato, "Abbiamo il controllo della situazione Coronavirus". Interviene anche sui lavori della Commissione in tema di IVG, 'portati avanti in maniera serrata, interessante e produttiva'. Buona parte degli emendamenti che sembravano avere maggiori distanze e discussione, in tanti casi hanno avuto una votazione anche all'unanimità.' La grande lontananza annunciata non è così nei fatti'.



Il Congresso di Stato ha preso atto del provvedimento del Consiglio Giudiziario di sospensione di un commissario della legge: "non esprimiamo nessun tipo di posizione, solo ne prendiamo atto, consci dell'importanza di tale decisione", dichiarano all'unisono. "Soggetto che aveva a suo carico procedimenti ritenuti in conflitto con andamento ordinario da operatore della giustizia nel nostro tribunale". Arriva poi la parte delle emergenze e qui Lonfernini non fa sconti: quella energetica - dice - è il problema dei problemi: "C'è un costante monitoraggio e stiamo sviluppando un Piano di Emergenza Nazionale non solo per i prossimi mesi ma per prossimi anni, indipendentemente dal contratto stipulato. Piano di emergenza nazionale che il segretario di Stato porterà in CdS già lunedì prossimo, e che viaggia in parallelo con quello che dovrà emettere l'Italia.



Stessa emergenza per l'acqua, altrettanto monitorata: "È un problema estremamente serio, ribadisce Lonfernini, stiamo andando al livello di guardia massima" chiedendo ai cittadini di prestate grande attenzione all' utilizzo della risorsa. Un dato su tutti "stiamo scendendo nelle capacità di 1500 metri cubi al giorno, significa che dobbiamo fare più attenzione". Le previsioni non sono dalla nostra parte. E si riflette su una ridotta capacità di accumulo.

Su riforma lavoro: stiamo andando avanti in maniera serrata: completata la visione tutti articoli di legge con associazioni e categorie, domattina nuovo round con sindacati. Per rispettare i tempi indicati e depositare il testo.

I due segretari Dc si tolgono poi qualche sassolino dalla scarpa, rivolti a Repubblica Futura che coglie ogni occasione per attaccare il Governo e le istituzioni. Il governo spiega gli interventi in sede di assestamento di bilancio per tutelare i depositanti Cis. "Coloro che avevano depositi in banca Cis - spiega Gatti - si troveranno dei titoli di stato, con un loro mercato, e rendimento sicuramente migliore delle obbligazioni Bns".

Infine la difesa al dirigente della Funzione Pubblica sempre dalla sede Rf: "Accettiamo attacchi politici a noi meno ai funzionari dello Stato. Invitiamo tutta l'opposizione a svolgere un ruolo di controllo, ma sul piano politico, senza scadere di livello".

