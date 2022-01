Cds: ripartono le vaccinazioni e sarà rinforzato il trasporto scolastico Agricoltura: arrivano nuovi ettari di terreni pubblici destinati al biologico, mentre viene costituito un gruppo di verifica del PRG

Cds: ripartono le vaccinazioni e sarà rinforzato il trasporto scolastico.

Sono arrivate le dosi e arriveranno forniture con cadenza mensile, quindi ripartono le vaccinazioni. Comincia con questa notizia la Conferenza stampa del Congresso di Stato che vede al tavolo i Segretari Belluzzi e Canti. È proprio il responsabile all'Istruzione a ricordare come la variante Omicron abbia maggiore contagiosità ma minori conseguenze, ragion per cui la pressione sull'ospedale è meno forte, anche per alta percentuale di vaccinati con seconda e terza dose.

Il flusso di forniture sarà costante in tutto il 2022 con la novità che dal primo gennaio i contratti si possono fare direttamente con le case fornitrici e “quindi potremo negoziare e ricevere direttamente da loro”, conferma Andrea Belluzzi. Da domani dunque ripartono le somministrazioni per soddisfare tutte le richieste pendenti, per una 'capacità di fuoco della nostra sanità di circa 1000 vaccinazioni al giorno”.

Il governo entro domani dovrebbe emettere il nuovo decreto, è in corso il confronto in maggioranza, con l'obiettivo di contrastare il contagio in vista del picco influenzale previsto a fine mese.

Capitolo scuola: i protocolli sanitari messi in campo del Cds consentono di adattarsi all'evolvere della pandemia, prosegue Belluzzi, “abbiamo insegnanti con terza dose, altri l'hanno prenotata” e consentiranno di rasserenare il rapporto docenti-studenti, garantendo ai docenti di superare la quarantena, infatti, non essendo considerati contatto diretto con alunni, in caso di alcuni ragazzi positivi il docente che ha 3 dosi non dovrà fare quarantena ma auto sorveglianza, dunque al lavoro con mascherina ffp2.

Protocolli sanitari rinnovati anche per gli studenti con garanzia di lezioni in presenza, salvo casi di piccoli focolai per cui scatterà la dad con quarantena abbreviata in ragione della variante omicron. Sul trasporto pubblico, pronti a rinforzare e raddoppiare alcune linee, conclude il responsabile Istruzione, non ancora avviate per le festività natalizie, ma “basta spingere un bottone”, è già tutto contrattualizzato.

Stefano Canti affronta le novità legate al suo dicastero: a cominciare dall'agricoltura biologica, di grande importanza per la Repubblica. Nelle settimane scorse, dice, 5 organismi di controllo sono stati abilitati e operano in territorio per un settore che conta 45 operatori di cui 37 bio agricoli a altri 8 nell'ambito della trasformazione e commercializzazione: comparto che occupa circa il 50% dei 2500 ettari di superficie coltivata. In Congresso di Stato il responsabile politico ha portato una delibera per modificare il regolamento di concessione di affitto agli operatori del settore, proprio per implementare l'attività biologica. Arrivano nuovi bandi per 50 ettari di terreni pubblici incolti a disposizione degli agricoltori.



Sul fronte Piano Regolatore Generale è stato costituito un gruppo di lavoro di verifica di quanto resterà della proposta Boeri, sul fronte idee innovative, e quali punti critici dovranno essere perfezionati e aggiustati. Messa a punto la documentazione, Canti si augura di trovare la massima condivisione.

